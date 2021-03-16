Лучше не торопиться: врач рассказал, когда стоит отдавать ребенка в спорт

В народе считается, что чем раньше, тем лучше, но это не всегда так.

Многие родители хотят отдать своего ребенка в спортивную секцию: если не для олимпийских результатов, то хотя бы для выработки характера и дисциплины. Но когда наступает оптимальный возраст, чтобы малыш начал тренировки? Этот вопрос журналисты адресовали спортивному врачу футболисток российской премьер-лиги, терапевту Сильве Гюльназарян.

Специалист отметила, что нынешние родители стараются отдать детей в секции как можно раньше, но есть исследования, результаты которых говорят, что лучше не торопиться. В первую очередь, стоит ориентироваться на самого ребенка и его физико-психологическое развитие. Крайне важно то, как он переносит нагрузки.

«Если и родители, и тренер пытаются форсировать события, то нередко это может притормозить, а порой и остановить генетическую программу реализации потенциала, заложенного в ребенке. Сплошь и рядом встречается ситуация, что в раннем возрасте ребенок подает большие надежды, а потом резко уходит из спорта — либо не выдерживает физически или психологически, либо из-за травм», — прокомментировала доктор журналу «Москвич».

Она отметила, что главное для спортсмена и просто человека, который хочет быть здоровым, это полноценный сон. На втором месте — сбалансированное питание, и лишь на третьем — регулярные физические нагрузки.

Справка Teleprogramma.pro

Гюльназарян Сильва Аркадьевна — спортивный врач, сотрудник Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта, диетолог и терапевт. Выпускница Первого МГМУ имени Сеченова.

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