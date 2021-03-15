«Рыдали обе в три ручья»: Дарья Мороз привела повзрослевшую дочь на премьеру фильма «Пальма»

Исполнительница роли следователя Лены Широковой в сериале «Содержанки» — Дарья Мороз — запечатлелась с единственной дочерью Анной Богомоловой. Знаменитость отметилась с малышкой на кинопоказе нового фильма с собакой в главной роли.

Мороз пришла на дебютный просмотр картины вместе с дочерью от режиссера Константина Богомолова. Анна, по словам родительницы, была очень рада посетить такое мероприятие. Более того, девочка так растрогалась, что проплакала почти весь киносеанс.

«Рыдали обе в три ручья, все платочки закончились уже на середине картины», — призналась Мороз.

Отметим, что для показа Дарья выбрала белую рубашку, которая едва показывалась из-под длинного тренча песочного цвета. К ним актриса добавила черные брюки и сапоги с серебристой полоской на мысе обуви. Также на плече Мороз красовалась кожаная сумка на длинном ремешке.

Аня же облачилась в удлиненный вязаный джемпер белоснежного цвета с молочными бусинками на горловине. К нему малышка подобрала черные брюки прямого кроя и белые кроссовки на высокой подошве.

«Очень-очень рекомендую идти всей семьей: редкое классное и настоящее кино! Получили громадное удовольствие! А Анька познакомилась с исполнительницей главной роли — овчаркой Лили», — посоветовала Мороз.

Смотрите также: