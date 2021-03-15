«Переплюнула родителей»: Юлия Савичева назвала свою дочь очень талантливой девочкой

Исполнительница Юлия Савичева разместила в личном аккаунте видеозапись вокальной импровизации трехлетней дочери Ани. Малышка пела на испанском языке.

По словам артистки, ее ребенок оказался более способным, чем она сама и ее муж. Савичева подчеркнула, что уже и не может сосчитать, сколько песен Анюта выучила без помощи няни или мамы с папой.

«Она очень чувствует характер музыки, и в зависимости от настроения песни, меняется и танец. Аня, конечно, переплюнула родителей по талантливости, ни я, ни Аршинов в ее возрасте такого не выделывали », — призналась Юлия.

Также знаменитость рассказала, что уже совсем скоро девочка сможет посещать детский сад. В Португалии, где живет Анна, открываются дошкольные образовательные учреждения. Дочь Юлии уже распланировала, как она проведет свои первые «рабочие дни».

«Ах, да, еще одна новость, с сегодняшнего дня в Португалии открылись детские сады, и Аня с радостью туда отправилась со словами: «Мама, я иду работать, у меня очень много дел!». «Что за дела то? — спрашиваю. — Я буду кушать, спать, играть — очень много дел», — заявила Савичева.

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