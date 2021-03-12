«Не мы воспитываем детей, а они нас»: Риналь Мухаметов назвал плюсы родительства

Звезда фильмов «Притяжение» и «Рашн юг», актер Риналь Мухаметов в браке со своей коллегой и личным агентом Сюзанной Акежевой воспитывает 4-летнюю дочку Эвию. Такое необычное имя родители дали девочке, после съемок артиста в Литве, где мужчина восхитился красотой женских имен.

Свою дочь Мухаметов называет лучшей версией ее родителей. Артист отмечает, что его наследница невероятно самостоятельна и талантлива. В новом интервью он раскрыл свои взгляды на то, как следующее поколение влияет на предыдущее.

«Дети – наше продолжение, мы эволюционируем в них, становимся лучше. А если происходит что-то обратное, то, значит, ошибка в тебе самом. Ведь на самом деле не мы воспитываем детей, а они нас. Став родителями, мы становимся терпимее, снисходительнее, учимся радоваться чему-то простому. Дети умеют радоваться солнцу, дуновению ветра, дождю. Они на самом деле тоньше и глубже чувствуют жизнь», — цитирует актера «Теленеделя».

В том же интервью мужчина отметил, что родители зачастую слишком много пытаются сделать за своих детей, и получается, будто они не верят в своих наследников, а так быть не должно. Мухаметов привел в пример свою мать, которая, хоть и знала, что сын заикается, но все равно поддержала его стремление стать артистом. Благодаря ее поддержке, будущая звезда кино смог преодолеть проблемы и предрассудки и вырваться из маленького рабочего поселка в мир шоу-бизнеса.

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