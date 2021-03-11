«Ангел мой»: Елена Воробей показала повзрослевшую красавицу-дочь в день ее 18-летия

Пародистка Елена Воробей поздравила свою дочь Софию с 18-летием. Фотографию взрослой наследницы артистка опубликовала в личном аккаунте.

Наследницу юмористка растила одна. Примечательно, что Елена крайне редко говорит о личном и практически не показывает дочку широкой публике. Исключение Воробей сделала по случаю дня рождения Софии.

«Доченька, ангел мой! С днем рождения, любовь моя! Просто будь счастлива. Я всегда с тобой, всегда рядом, даже когда далеко, на гастролях, я с тобой мыслями, сердцем, душой, словами, делами, заботой… 18 лет. Так мало и уже так много… Пусть все, о чем ты мечтаешь, непременно сбудется. Целую. Мама», — такое поздравление оставила в своем микроблоге Воробей.

Поклонники юмористки заявили,что повзрослевшая София стала красавицей и затмила знаменитую родительницу:

«Куколка! Расцветает, прямо!», «Ой! Какая красивая, мамина радость, мамино счастье», «Очень красивая», «Какая красивая девушка», «Какая милая девочка! На маму похожа».

Напомним, что София учится в частной школе-интернате в Обнинске. Большое влияние на воспитание девушки оказывает ее дедушка — Яков Мовшевич, пишет 7days.

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