Мать и дочь: Лена Темникова показала подросшего ребенка

Малышке Александре в марте 2021 года исполнится шесть лет.

Певица Лена Темникова опубликовала новый пост у себя в профиле, в котором разместила фото дочери Александры. Отметим, фанаты были удивлены тем, как поменялась девочка.

Еще недавно бывшая солистка группы Serebro показывала забавные видео с маленькой Сашей. Дочь Темниковой от руководителя IT-компании Дмитрия Сергеева играла с домашним любимцем — котом с леопардовой окраской. Примечательно, что на свежих кадрах Александра, по словам фанатов артистки, уже напоминает первоклашку.

«Саша так выросла. Растет не по дням, а по часам», «Так доча выросла», «Саша так выросла!», «Какая у вас дочь красивая стала», «Сколько лет уже дочке?», «Сашенька уже такая взрослая», — отметили поклонники Темниковой.

Исполнительница также показала, какую поделку Александра приготовила маме на 8 Марта. Сама Лена призналась, что не отмечает Международный женский день. Однако она пожелала своим подписчицам всего самого наилучшего:

«Но очень хочу пожелать всем девушкам — всегда слушайте себя. Свое сердце. Это самое важное. И пусть ваши желания исполняются! Вы самые красивые и лучшие. Будьте счастливы, малышки».

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