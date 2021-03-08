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«А сюрпризик будет?»: Джиган удивил семью необычным подарком на 8 Марта

Жена шоумена осталась в восторге от праздничного выбора мужа.

«А сюрпризик будет?»: Джиган удивил семью необычным подарком на 8 Марта
Джиган с женой Оксаной и сыном Давидом. Фото: Instagram.com/iamgeegun

Музыкант Джиган поздравил своих любимых женщин с 8 Марта. Примечательно, что вместо кукол или косметики, он привез домой настоящего тигра. Об этом рассказала в своем микроблоге жена знаменитости — Оксана Самойлова.

Модель опубликовала в Stories личного аккаунта видео, в котором  поинтересовалась у мужа, приготовил ли он подарочек для возлюбленной:

  «А сюрпризик будет? Какой?».

Однако Джиган не поддался на провокации Оксаны. Только утром 8 марта артист приоткрыл завесу тайны. Отметим, что сюрпризом рэпера были шокированы и дети Джигана.

«Привез малыша в гости», — написала Оксана в Stories.

Когда девочки увидели полосатого зверька, они завизжали от радости. Больше всех обрадовалась средняя дочь Лея. Девочка начала прыгать вокруг тигренка и пытаться его погладить.

После того, как дикий зверь привык к новым знакомым, Джиган и Оксана разрешили девочкам устроить догонялки с животным во дворе.

«Потом была охота во дворе на детей», — заявила Самойлова.

Напомним, недавно семья отдохнула в Арабских Эмиратах и посетила Египет.

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