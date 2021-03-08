«Моя главная поддержка»: Полина Гагарина показала повзрослевшего сына

Певица Полина Гагарина опубликовала на своей странице свежее фото со старшим ребенком.

Исполнительница написала трогательный текст в комментариях под фото. Полина рассказала, что видит в повзрослевшем Андрее настоящую мужскую силу.

«Моя главная поддержка и опора. Мой взрослый маленький мальчик! Хочу, чтобы мы всегда с тобой смотрели в одном направлении и всегда друг друга понимали», — подчеркнула Гагарина.

«Моя главная поддержка и опора. Мой взрослый маленький мальчик! Хочу, чтобы мы всегда с тобой смотрели в одном направлении и всегда друг друга понимали», — подчеркнула Гагарина.

Поклонники артистки удивились, как быстро вырос Андрей Кислов. А некоторые подписчики и вовсе приняли сына Полины за ее нового бойфренда: