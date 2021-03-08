«Моя главная поддержка»: Полина Гагарина показала повзрослевшего сына

Певица Полина Гагарина опубликовала на своей странице свежее фото со старшим ребенком.
Исполнительница написала трогательный текст в комментариях под фото. Полина рассказала, что видит в повзрослевшем Андрее настоящую мужскую силу.
«Моя главная поддержка и опора. Мой взрослый маленький мальчик! Хочу, чтобы мы всегда с тобой смотрели в одном направлении и всегда друг друга понимали», — подчеркнула Гагарина.
Поклонники артистки удивились, как быстро вырос Андрей Кислов. А некоторые подписчики и вовсе приняли сына Полины за ее нового бойфренда:
«Какой Андрюша взрослый», «А смотритесь, как парень с девушкой», «Вообще не верю, что он так вырос… Я помню его совсем малышом», «Я думал, это Ваша новая пассия», «Когда я спросила у своего 7-летнего сына: «Как ты думаешь, кем они являются друг для друга?». Он ответил: «Муж и жена». После того, как я сказала, что это мама с сыном, он удивлено спросил: «Она что выпила зелье молодости?». Отлично выглядите. Так держать!».
Напомним, Андрей Кислов является сыном Полины Гагариной и Петра Кислова. Актер расписался с певицей на седьмом месяце беременности Гагариной.
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