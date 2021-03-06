«Любит одеваться ярко»: Ирина Слуцкая показала подросшую дочь Киру

Олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая разместила кадр с прогулки вместе с дочерью Кирой в своем профиле.

Напомним, что спортсменка воспитывает трех детей. Старшему сыну Ирины уже 13 лет. Дочери Варваре — 10, а малышке Кире в декабре прошлого года исполнился год.

Слуцкая все свободное время посвящает семье. Особой заботой и лаской она окружает свою вторую дочь Киру. В браке с бизнесменом Алексеем Говыриным знаменитость состоит больше года. От него Ирина и родила девочку.

«Всем тем, кто любит одеваться ярко не только летом. Как вам наш модный комбинезончик?», — поинтересовалась Слуцкая у своих поклонников.

Она разместила фото малышки, которая улыбалась в розовом комплекте и шапочке с большим помпоном. Некоторые поклонники знаменитости смогли разглядеть в маленькой Кире мамину улыбку.

«Мамина радость», «Так на Вас похожа», «Ой, какая красотуля», «Прелесть!!! И мама, и доча, и комбинезон», «Очаровательная Кирочка», «Лапочка! Чудо маленькое! Комбинезон ей очень к лицу! И носик порозовел», «Маленький красивенький розовый пупсик!», — умилялись фанаты фигуристки в комментариях под фото.

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