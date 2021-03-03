«Это закон любви»: Судзиловская рассказала, как преодолела ревность старшего сына к младшему

В новом интервью 46-летняя актриса Олеся Судзиловская рассказала о трудностях воспитания сына. Старшему наследнику артистки Артему уже 12 лет, и, по словам звездной мамы, он тяжело переносил появление в семье младшего брата. Олесе и ее мужу Сергею долгое время казалось, что они одинаково распределяют внимание между детьми, однако старшему сыну все равно не хватало родительской любви, и он требовал себе все мамино внимание.

«И это не эгоизм со стороны ребенка, а обычная история. Но вот что стало понятно со временем: чем больше ты отдаешь одному ребенку, тем больше у тебя остается для другого. И это не закон физики или химии, а закон любви», — поделилась актриса с изданием 7days.

Звездная мама добавила, что ребенок всегда должен чувствовать, что родители на его стороне, что он может прийти и рассказать им о самых разных вещах, не боясь ругани. Также она призналась, что не поощряет сына деньгами за успехи в школе. Если Артем хочет получить на карманные расходы, то должен отдельно потрудиться, например, почистить снег во дворе. И, конечно же, у него есть «бесплатные» обязанности по дому, в первую очередь — уборка своей комнаты.

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