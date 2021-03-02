«Я им мешаю тем, что я есть»: Татьяна Васильева высказалась о своей заботе о детях

Актрису Татьяну Васильеву часто обвиняют в том, что она слишком балует своих детей. В свои 74 года народная артистка РФ продолжает усердно трудиться, чтобы помогать взрослым сыну и дочери, которые не очень много зарабатывают, а также четверым внукам. В интервью на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» женщину попросили прокомментировать этот момент.

Она поделилась, что ее не коробит статус главного кормильца в семье, а вот ее детям он в тягость, потому что в обществе бытует мнение, что они ничего из себя не представляют и живут за счет звездной матери.

«Я помогаю им, конечно. А как иначе? Я не понимаю, как иначе», — высказалась артистка.

Ведущий рассказал ей, что есть люди, которые специально не покупают детям желаемое, чтобы они начали осознавать, что должны заработать на эти вещи сами, и быстрее становились самостоятельными. Васильева ответила, что не может так из-за очень сильной, даже болезненной связи с наследниками.

Тогда ее спросили, думает ли она о будущем своих детей, когда ее не станет.

«Я думаю, что когда меня не станет, они будут просто первыми звездами. Я им мешаю. Не своей опекой. Я им мешаю тем, что я есть. Потому что их воспринимают: «А, ну понятно. Она их тащит». Вот общее мнение. Хорошо, когда меня не станет, люди посмотрят, какие у меня грандиозные дети».

Напомним, что у актрисы есть 42-летний сын Филипп, тоже актер, и 34-летняя дочь Елизавета, открывшая недавно с мужем творческую мастерскую. С отцами своих наследников Васильева почти не общается.

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