«Готовлю себе подмастерьев»: Анна Хилькевич привела на съемки дочерей

Исполнительница роли Марии Беловой в сериале «Универ» опубликовала свежее фото с бэкстейджа кулинарного шоу. Анна Хилькевич рассказала, что скоро выпустит новый ролик о вкусных рецептах. Примечательно, что в предстоящей программе приняли участие и ее девочки — Арианна и Мария.

Анна часто посвящает посты своим детям. Молодая мамочка то советуется с поклонниками по поводу воспитания дочерей, то сама делится лайфхаками по готовке и уборке вместе с маленькими помощниками.

Недавно Хилькевич решила, что продемонстрирует своим зрителям кулинарный мастер-класс. В качестве поваров артистка взяла с собой в команду своих дочек. Фотографией с перерыва между съемками жена бизнесмена Артура Волкова поделилась на своей странице.

«Готовлю себе подмастерьев. Так классно, но главное, чтобы всем это было в радость и 4 fun», — отметила Анна.

Артистка не сказала, как именно будет называться ее новый проект. Однако, судя по снимку, он будет связан с кулинарией и семейным досугом.

«Они могут вместо тебя играть в кино, лет через 10», — прокомментировала сообщение Хилькевич ее коллега Настасья Самбурская.

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