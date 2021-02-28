«С утра ведутся трубопроводные работы»: Гарри Галкин устроил игры под мамины песни

В одной из последних публикаций телеведущего Максима Галкина появилось видео с Гарри Галкиным. Знаменитость украдкой снимал сына, пока малыш слушал песни Аллы Пугачевой и представлял себя строителем.
Выходные комик Галкин традиционно проводит с семьей. Воскресным утром Максим, как обычно, поспешил проведать своих детей после их пробуждения. Каково было удивление знаменитости, когда он застал сына за необычным занятием. Оказалось, Гарри уже давно проснулся и принялся за починку труб.
«Гарри Максимович, что за работы Вы проводите?», — поинтересовался Галкин у сына.
Мальчик даже не стал отводить глаза от игрушки, а только проронил:
«Трубу чиню».
Максим объяснил, что Гарри любит надевать строительную каску, которую ему подарила Галина Волчек. Образ строителя — любимый у брата Лизы Галкиной.
«Дети любят ставить в игровой комнате альбомы мамы и под них заниматься своими делами. Сегодня с утра ведутся трубопроводные работы в музыкальном сопровождении Аллы в любимой каске Гарика, подаренной ему когда-то Галиной Борисовной Волчек. Эти каски Современник сделал к долгожданному окончанию ремонта театра», — написал Максим в комментариях под видео.
Поклонники артиста только умилялись, глядя на юного Галкина:
«Ну что за мастер — просто супер!!!», «Какой очаровательный инженер с прекрасным музыкальным вкусом», «Умничка».
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