«С Михаилом Владиславовичем»: Регина Тодоренко исполнила казачью песню вместе с сыном

Участница шоу «Маска» Регина Тодоренко отметилась со своим подросшим сыном в одной из последних публикаций личного микроблога.

Жена музыканта и исполнителя Влада Топалова заявила, что двухлетний Майкл проявил интерес к народному творчеству. Знаменитость сводила малыша в театр, где увидела неподдельную любовь сына к искусству.

«Вы меня вдохновили на запись интересного ролика с Михаилом Владиславовичем. К тому же, сегодня мы посещали театр «Русская песня». Оказалось, Миша — большой ценитель фольклора. Ну, на видео все понятно. Как вам наш дуэт?», — поинтересовалась Регина.

Поклонники посмотрели домашнее выступление мамы и сына и положительно оценили вокальные способности звездной музыкальной пары:

«У вас потрясающий голос», «Крутые», «Как здорово!», «Регина, дуэт прекрасный!».

Несмотря на то, что Майкл немного стеснялся, он все равно успел покорить сердца зрителей. Нужно отметить, что у малыша уже появились первые поклонники:

«Какое чудо золотое!», «Еще один артист растет в вашей талантливой семье!», «Великолепно! Михаилу гитару!», «Такой пупсик».

Отдельную благодарность фанаты Тодоренко выразили артистке за выбор песни. Отметим, что Регина спела казачью песню «По Дону гуляет».

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