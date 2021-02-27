«Правда, двоечка»: дочь Оксаны Самойловой похвасталась своими оценками по гимнастике

32-летняя модель привела в пример Майе героиню комиксов о Бэтмене - Харли Квинн.

В Stories личной страницы Оксаны Самойловой появилось видео, в котором ее младшая дочь Майя показывает маме оценки тренеров по художественной гимнастике.

Напомним, что жена шоумена Джигана отдала своих девочек вслед за телеведущей Ксенией Бородиной на занятия по гимнастике. На тренировках начинающим спортсменкам выставляют, как и в обычной общеобразовательной школе, оценки.

После очередной тренировки малышка Майя приехала домой и начала разбирать спортивный рюкзачок. На вопрос об отметках девочка сказала маме о том, что получила двойку. Но, судя по тону бизнесвумен, Оксана не поверила ей.

«Правда, двоечку. Но ты не смотри пока», — попросила родительницу девочка.

Когда Майя все-таки открыла дневник, то Оксана увидела пятерку.

«Ура! Пять с плюсом. Ты знаешь, что Харли Квинн была гимнасткой? Поэтому она такая сильная и ловкая была», — привела в пример Самойлова любимую героиню Майи.

«Я теперь хочу только пятерки», — с ухмылкой объявила девочка.

Напомним, что недавно младшему ребенку Самойловой — Давиду — исполнился год. Семья по этому поводу устроила настоящий праздник с размахом.

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