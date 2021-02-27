«С моим личным стилистом!»: Маргарита Мамун показала подросшего сына

Гимнастка Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в Сети свежий ролик с сыном от пловца Александра Сухорукова.

Девушка записала видео, в котором украдкой снимала годовалого сына Льва. Отметим, что мальчик растет настоящим джентльменом и уже с малых лет заботится о своей маме. Если быть точнее, о ее внешнем виде. Маленький Лева вообразил себя стилистом и решил подправить прическу Риты.

«Вот какое видео нашла с моим маленьким личным стилистом!», — написала в своем микроблоге спортсменка.

Мамун с улыбкой наблюдала за ребенком, пока малыш усердно расчесывал пряди родительницы. По лицу Льва можно было понять, как старается мальчик.

Нужно сказать, что поклонники гимнастки только умилялись в комментариях под публикацией:

«Мамина гордость! Солнышко мамино, сладкий такой! Взгляд безупречно-наивный, смешной», «Какой красотун!», «Мамин помощник», «Лучший парикмахер», «Такой хороший!», «Милота зашкаливает».

Напомним, что в далеком 2016 году после победы Маргариты на Олимпиаде Сухоруков заявил, что мечтает о свадьбе с гимнасткой. И вскоре в сентябре 2017 года Александр Сухоруков и Маргарита Мамун официально стали мужем и женой.

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