«Держать тело в тонусе»: Волосожар раскрыла, как ей удается кататься во время беременности

Известная фигуристка Татьяна Волосожар призналась, что уже была беременна вторым ребенком на съемках «Ледникового периода» минувшей осенью. Из-за проекта она не стала объявлять об интересном положении ни журналистам, ни даже своему партнеру Евгению Пронину.

«Женя, мой партнер по проекту, очень ответственно относился к катанию и к нашей безопасности, поэтому даже ему я не сказала. Каталась и молчала. Но я уже была под присмотром врача и согласовывала с ней все нагрузки. Конечно, если бы мы дошли до финала проекта, объявила бы о своем положении в рамках шоу на всю страну. Но так как мы ушли в середине шоу, то и смысла уже не было — я больше не была под прицелом камер», — рассказала 34-летняя спортсменка изданию WomanHit.

Женщина рассекретила свою беременность ближе к Новому году, когда скрывать ее было уже достаточно сложно. Татьяна уверена, что в этот раз у нее родится мальчик.

Но журналистов интересовало, можно ли беременной испытывать такие нагрузки, которые присутствуют в фигурном катании. Волосожар отметила, что обе ее беременности прошли достаточно активно. Во время первой она тоже до последних месяцев стояла на коньках и, родив дочку, достаточно быстро (через 2,5 месяца) вернулась на лед. По словам звездной мамы, работа просто не позволяет ей расслабиться и отдыхать.

«Плюс, конечно, продолжаю заниматься спортом. И это, наверное, и есть мой секрет быстрого восстановления — оставаться активной весь период беременности. Стараться не расслабляться, держать тело в тонусе, тогда и период восстановления после родов будет короче и комфортнее. Но понимаю, что у каждого этот процесс индивидуален», — добавила фигуристка.

По ее словам, вторая беременность проходит гораздо спокойнее — женщина уже не паникует по любому поводу и первой попавшейся информации из Интернета предпочитает консультации со специалистами.

Напомним, Татьяна Волосожар замужем за одним из своих партнеров по катанию Максимом Траньковым. У пары уже подрастает 4-летняя дочь Лика. Вторые роды женщине наметили на начало лета 2021 года.

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