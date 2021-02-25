Константин Ивлев вспомнил правильный совет от отца, который помог ему встать на ноги

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев поделился секретом своей профессиональной продуктивности. Он рассказал, что в середине 2000-х он сделал свою работу образом жизни. Мужчина отказался от выходных и отпусков, но отдыхает, когда захочет. Он стал самостоятельно определять, когда ему работать и чем заниматься.

Напомним, что 54-летний селебрити совмещает стези шоумена и повара, ресторатора и продюсера. Но все эти занятия Константина не напрягают — они просто ему нравятся. Ивлев признался, что благодарен отцу за один правильный совет в начале карьеры.

«Ты хочешь быть крутым?» Я говорю: «Да». «Займись тогда одним делом, посвяти ему всю свою жизнь и стань в нем крутым», — процитировал отца телеведущий на YouTube-шоу «Алена, блин!»

Напомним, Ивлев работает шеф-поваром с 1997 года, у него было несколько ресторанных проектов и стажировок за границей. В 2010-ом мужчина пришел на телевидение и стал вести кулинарные программы. В 2016-ом на канале «Пятница!» запустилось шоу «На ножах», которое сделало его невероятно популярным среди телезрителей и принесло неформальный титул «шеф всея Руси».

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