«Ругать – нет смысла»: Зара поделилась секретами воспитания детей, которые переняла у родителей

Певица Зара вспомнила свое детство, в котором далеко не сразу появились большая квартира и хорошая школа. Некоторое время семья будущей артистки жила в коммуналке с двумя детьми. С тех времен звезда поняла, что ощущения и воспоминания из детства зависят от родителей — от той ауры, которую они создают вокруг ребенка.

«Дети чувствуют только любовь. Наше детство с братом было однозначно счастливым, — цитирует Зару «Домашний очаг». — Даже в этой девятиметровой комнатке родители умудрялись накрывать большой стол и приглашать друзей. Наш дом всегда был гостеприимен, полон интересных людей, которые любили и уважали нашу семью».

Артистка вспоминает, что ее родители всегда готовили вместе, — они и сегодня часто оба на кухне. А когда семье хотелось какой-нибудь романтики, они уезжали на живописный берег Невы и устраивали пикник с шашлыком.

Зара считает, что ей очень повезло с родителями, и старается перенять их воспитание в отношении своих детей.

«Нам привили чувство поддержки, сопереживания, уважения к друг другу и старшим. Важно, что они никогда не ругали и не наказывали нас, а наоборот, поддерживали и старались подавать пример того, как правильно поступить в той или иной ситуации. Выбор же мы делали сами и, видя их пример, не огорчали родителей», — говорит певица.

Что касается ее самой, то иногда она переживает по поводу того, что из-за занятости проводит недостаточно времени с сыновьями. 37-летняя артистка поделилась, что ей как матери важно, чтобы дети не боялись с ней говорить, делиться, не занимались самобичеванием в случае ошибки.

«Ругать – нет смысла, надо поддерживать, чтобы ребенок не боялся реакции родителей или учителей», — делится опытом звездная мама.

Напомним, что у певицы двое сыновей от чиновника Сергея Иванова: 10-летний Даниил и 8-летний Максим. В том же интервью женщина призналась, что хочет родить еще и дочку, которая станет ей подругой на свою оставшуюся жизнь.

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