«Главное, чтобы мой ребенок не стал гадиной»: Семчев рассказал о своих родительских принципах

51-летний актер Александр Семчев дал новое интервью, в котором рассказал о творческой карьере до и после похудения, собственном детстве и отношениях с детьми. Напомним, от первого брака у мужчины есть старший сын Кирилл, от второго — юный Федор, а еще имеется внебрачный сын Павел Можинов.

Артист признался, что с годами в нем стало гораздо меньше любви, ушло доверие к людям. Теплые чувства звезда кино и сериалов питает только к своим детям, да и то не в абсолютной степени. Своих сыновей мужчина судит по их поступкам и сетует, что они не стали ему настоящей поддержкой.

«У каждого своя жизнь, свои проблемы и заботы. Я вообще не уповаю на детей и вполне спокойно отношусь к ситуации со стаканом воды в конце жизни, — признался актер «Теленеделе». — Время все расставит по местам, посмотрим, что будет дальше. Я никого не идеализирую, и своих детей в том числе».

Крепче всего у Семчева сейчас связь с 15-летним Федей. Отец старается заботится о будущем мальчика и поставить его на ноги, хотя новых ролей в кино ему не предлагают. Сейчас парень увлекся созданием музыки. Звездный папа не хочет, что его наследник шел по его актерским стопам.

«Я вообще не жестю с воспитанием, мне главное, чтобы мой ребенок не стал гадиной и подонком. Каждый родитель воспитывает по-своему, у каждого свои устои и взгляды, и здесь рецептов быть не может. В силу своего возраста и опыта я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. Но я не выношу сыну мозг на какие-либо темы, если он сам не придет и не спросит, что я об этом думаю», — признался актер.

Самому ему хотелось бы видеть в сыне здоровые амбиции, а по поводу будущей профессии он доверяет выбор молодому поколению.

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