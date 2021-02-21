«Сначала вообще не понимал»: Федор Белогай рассказал, как подружился с дочерью Риты Дакоты

Бойфренд певицы Риты Дакоты заявил, что дочь артиста Влада Соколовского стала ему по-настоящему родной. О своем родительском пути Федор Белогай написал в личном профиле.

Оказалось, начиналась история молодого папочки не так просто. Своих детей у актера нет. Поэтому он учился общаться с детьми с помощью литературы, друзей и своей мамы.

«Сначала я вообще не понимал, как взаимодействовать с Мией. Из-за абсолютного отсутствия опыта общения с детьми я понятия не имел, как мне подступиться и с чего начать контакт», — призналася Белогай.

Федор рассказал, как постепенно оставался нянчиться с малышкой Мией и учил ее тому, что сам полюбил всем сердцем. Например, танцам про электронную музыку, катанию на доске и страсти к английскому. А еще девочка привыкла к веганским блюдам от Белогая.

«И еще мне, наверное, сильно повезло, потому что малышка Мия сама быстро призналась, что я ей очень нравлюсь, и она любит меня», — отметил артист.

Сейчас Федор называет себя с Мией закадычными друзьями, при этом он старается не путать роли отца и просто взрослого приятеля.

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