«Глазами ребенка»: Виктория Лопырева повеселилась на пляже с сыном

37-летняя телеведущая рассказала, на что обращает внимание при воспитании Марка Лео.

Экс-модель Виктория Лопырева запечатлелась вместе с двухлетним ребенком на одном из пляжей Арабских Эмиратов.

Марк Лео вместе с мамой строили песочные замки, загорали на жарком солнце, а еще покатались на водных самокатах. Виктория опубликовала памятные кадры на своей странице в Сети. Телеведущая также написала о взрослении сына и своих беспокойствах за будущее малыша.

Как и любой родитель, Лопырева мечтает, чтобы ее мальчик выбрал в будущем профессию по призванию.

«Я всегда, как шпион, приглядываюсь, на что Марк Лео обращает внимание, на какие игрушки и книги реагирует лучше всего», — призналась Виктория.

Знаменитость поделилась информацией, которую нашла в одном научном исследовании. Оказалось, что на Западе большинство детей стремится стать блогерами. А вот в том же Китае 60% дошкольников мечтают о карьере ученого.

«Смотреть на мир глазами ребенка. Читая материал, я поймала себя на мысли, что с самого раннего детства очень важен настрой родителей, которые всегда должны подмечать стремления ребенка и всячески подбадривать его начинания и интересы», — подчеркнула Лопырева.

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