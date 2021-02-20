«Красиво!»: Лиана Шульгина похвасталась очередным браслетом в честь рождения дочери

Невестка певицы Валерии разместила в Stories своего аккаунта фотографию нового украшения. Примечательно, что дорогой во всех смыслах подарок появился у Лианы Шульгиной специально ко дню рождения ее дочери Селин.

Молодые родители Арсений и Лиана Шульгины уже почти второй месяц наслаждаются новым статусом. Они до сих пор разбирают подарки, которые присылают им друзья и бренды в честь рождения их девочки. Не успела жена бизнесмена Шульгина похвастаться именным золотым браслетом с бриллиантом, как у нее появилось еще одно подобное изделие. На этот раз браслет был выполнен из серебра.

«Смотрите какой браслетик! Селин, дата ее рождения. А, бесконечность, Л. И дата нашей свадьбы. Красиво!» — прокомментировала подарок Лиана.

Напомним, что Шульгины любят баловать себя подарками и всевозможными сюрпризами. Так, на День всех влюбленных пара оставила дочь на бабушек и дедушек, а сама отправилась на романтическое свидание в один из самых дорогих отелей Москвы. Лиана искупалась в ванне с лепестками роз и позавтракала любимыми свежими пирожными ручной работы.

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