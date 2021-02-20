Теперь с новой улыбкой: у дочки рэпера Тимати стали выпадать молочные зубки

Бывшая девушка шоумена Тимати — Алена Шишкова — опубликовала на своей странице несколько свежих кадров с шестилетней дочерью Алисой.

Знаменитость свободное время привыкла уделять своей кареглазой девочке. Родители малышки признают, что их дочь выросла. Папа Алисы — Тимур Юнусов — заявлял, что его принцесса почти не умещается на его руках. А мама девочки показала поклонникам, что у дочери меняются зубы: с молочных на постоянные.

«Моя», — подписала общий снимок Шишкова.

Модель запечатлела себя и Алису, лежа на кровати. Девочка строила на камеру разные рожицы. На некоторых она напомнила маме мифического кровопийцу. Именно поэтому Алена добавила к подписи эмодзи в виде вампира.

Но это была не единственная необычная деталь на снимках. Шишкова сделала селфи дочери, на которых Юнусова изогнула язычок, как моллюск в раковине.

«А у вас есть сверхспособности?» — похвасталась Алена.

«Ого, прикольно», «Маленький вампир», «Я могу только дудочкой! А это какой-то цветок», «Вау!», «Такие милые! От вас веет добром и всем самым хорошим!» — отметили поклонники Шишковой.

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