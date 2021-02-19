«Бог меня спас»: Ирина Пегова рассказала о конфликтах отцов и детей в ее жизни

Новый семейный фильм «Родные» с Сергеем Буруновым, Ириной Пеговой и Лизой Монеточкой, вышедший в кинотеатрах в феврале, рассказывает о конфликте поколений. Родители часто не понимают своих подросших детей, а у тех, как назло, начинается бунтарский период. Все это ярко показано в новой комедии.

Актрису Ирину Пегову, сыгравшую мать семейства, спросили, знакома ли ей эта тема на личном опыте.

«Конфликт отцов и детей как-то мимо меня прошел, его не было ни в моей семье, ни в семьях дедушек-бабушек. Никаких жестких разногласий, гноблений, диктата родителей, бунтов детей — Бог меня спас. Никогда не была бунтаркой, все, что хотела, могла делать спокойно, мне никто ничего не запрещал, у нас в семье была здоровая свобода», — поделилась Ирина с изданием «Теленеделя».

42-летняя актриса привела пример, что ее родители были против поступления дочери в театральное училище, но они не запрещали ей попробовать. Пегова предположила, что они просто были уверены, что ее не возьмут в артистки. А она взяла и легко прошла отбор. Но все же, чтобы не огорчать мать и отца, перед этим девушка поступила туда, куда хотели они, — в Нижегородский политехнический институт. И уже после этого студентка со спокойной совестью поехала штурмовать театральный.

Этот опыт Ирина перенесла и в свою собственную семью. Сейчас ее дочери Тане 15 лет, и они с мамой прекрасно находят взаимопонимание по любым вопросам.

Напомним, что Пегова родила девочку от актера Дмитрия Орлова, с которым развелась в 2011 году.

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