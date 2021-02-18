«Девочки — это нежность»: Арарат Кещян рассказал о любви к дочкам на фоне мечты о сыне

В свежем интервью жена звезды «Универа» Арарата Кещяна рассказала, как он расстроился, когда узнал, что у них родится девочка. Восточный мужчина хотел стать отцом мальчика и был просто шокирован, когда врач объявил ему результаты УЗИ. Из-за этого супруга Екатерина даже расплакалась в машине, когда они вышли после обследования.

И лишь потом, через год после рождения малышки Евы, мужчина начал «кайфовать» от того, что является папой дочки. А когда у пары родилась вторая наследница Диана, Арарат взял ее на руки и предложил жене родить третью девочку. Супруга актера отметила, что в окружении дочерей он изменился, стал более мягким по характеру.

В свою очередь, Кещян отметил, что он и его друзья-мужчины, конечно же, мечтают о мальчиках, но сходятся на том, что когда появляется девочка, быстро приходит понимание, какое это счастье.

«Пацан — здорово, с ним можно обсудить хоть и детские, но мужские темы. Но невозможно устоять перед нежностью любящей тебя дочери, — цитирует 42-летнего актера издание WomanHit. — Вот лежу на диване, а Дианочка подошла, аккуратно прижалась, голову мне положила на плечо, обняла: «Папочка, я хочу полежать с тобой». Сомневаюсь, что мальчишка бы так поступил. Скорее, прыгнул бы на кровать с разбегу. А девочки — это нежность».

Супруги поделились, что не являются сторонниками загрузки детей кружками с малых лет. Для них важнее, чтобы дочери имели живое общение со сверстниками, гуляли, играли с другими детьми, в общем, устроили себе нормальное детство, а не зависание в гаджетах.

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