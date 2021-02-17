«Не будет семьи — ничего не получится»: Савичева ответила, что важнее — близкие или карьера

У певицы уже был период, когда она пожертвовала карьерой ради семьи.

Певица Юлия Савичева предложила своим подписчицам обсудить вечную тему: что важнее для женщины — карьера или семья. 34-летняя артистка поделилась, что в последнее время все больше встречает карьеристок, которые не задумываются о личном счастье, а когда решают сменить вектор, то уже становится поздно. Звезда вынужденно отметила, что в данном вопросе так или иначе приходится чем-то жертвовать.

«В моей жизни был период, когда я жертвовала карьерой. Почему? Ответ простой, я понимала, что потом будет поздно. Многих женщин засасывает карьерный рост и трудоголизм, и в конечном итоге они остаются наедине с работой», — пишет Савичева в Instagram.

Сейчас у певицы подрастает трехлетняя дочь Аня, и звездная мама чувствует, что ей приходится жертвовать временем с ребенком ради творческой карьеры. Но она понимает, что не будет счастлива в жизни, если откажется от сцены и с головой погрузится в семью.

Но все равно, исходя из рассуждений Юлии, родные и близкие должны быть для женщины в большем приоритете, чем работа и успех.