«Не будет семьи — ничего не получится»: Савичева ответила, что важнее — близкие или карьера

Певица Юлия Савичева предложила своим подписчицам обсудить вечную тему: что важнее для женщины — карьера или семья. 34-летняя артистка поделилась, что в последнее время все больше встречает карьеристок, которые не задумываются о личном счастье, а когда решают сменить вектор, то уже становится поздно. Звезда вынужденно отметила, что в данном вопросе так или иначе приходится чем-то жертвовать.
«В моей жизни был период, когда я жертвовала карьерой. Почему? Ответ простой, я понимала, что потом будет поздно. Многих женщин засасывает карьерный рост и трудоголизм, и в конечном итоге они остаются наедине с работой», — пишет Савичева в Instagram.
Сейчас у певицы подрастает трехлетняя дочь Аня, и звездная мама чувствует, что ей приходится жертвовать временем с ребенком ради творческой карьеры. Но она понимает, что не будет счастлива в жизни, если откажется от сцены и с головой погрузится в семью.
Но все равно, исходя из рассуждений Юлии, родные и близкие должны быть для женщины в большем приоритете, чем работа и успех.
«Каждый человек будет сталкиваться с одиночеством, если не будет решать семейные вопросы. Если рядом не будет людей, которые поддержат, не будет семьи — ничего не получится. А если в семье все складывается, то и карьера будет идти в гору», — резюмировала артистка.