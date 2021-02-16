«Вы — не муж и жена, а родители»: Муцениеце высказалась о разводе, когда в семье есть дети

Teleprogramma.pro спросила у актрисы и автора шоу «Честный развод» Агаты Муцениеце, если ли универсальное средство для того, чтобы пережить развод с супругом. 31-летняя девушка ответила, что, возможно, это занятия спортом. Но что делать, если в развалившейся семье уже есть дети? Как можно свести травмирующий эффект к минимуму?

«Думаю, что ради детей нужно сохранить контакт двух родителей. Вы — не муж и жена, а родители. Надо стараться думать об этом», — поделилась мнением звезда сериалов.

Агата высказалась и о том, что некоторые женщины насильно заставляют бывших мужей участвовать в жизни детей, например, водить на секции или вместе делать уроки. Муцениеце назвала это глупой затеей, которая приведет только к разочарованию. Но самое неприятное в том, что от такого подхода страдает не только бывший супруг, но и сами дети, ради которых все и затевается.

Напомним, что актриса около девяти лет состояла в браке с кинозвездой Павлом Прилучным, у них родились двое детей. Сейчас у мужчины новые пассии, а его вторая половинка нашла утешение в создании YouTube-шоу про развод. Кстати, в том же интервью Агата призналась, что хочет завести третьего ребенка, но обязательно в паре с мужчиной, который так же сильно будет хотеть стать родителем.

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