«Пока всего по чуть-чуть»: Янина Студилина поделилась, как помогает дочери найти свой путь

Участница шоу «Танцы со звездами», актриса Янина Студилина после того, как уложит 4-летнюю дочь Аню спать, едет на тренировки до 12 ночи. Такова жизнь звездной мамы, нацеленной на победу в телепроекте.

Артистка и дочурку записала на танцы. Наследница звезды занимается балетом и фигурным катанием, правда, это любительские занятие — девочка тренируется в свое удовольствие два-три раза в неделю. Заботливая мама призналась, что пока только присматривается к интересам дочери и не толкает ее в какую-то определенную стезю.

«Я бы не стала ее что-то заставлять делать, но хотелось бы попробовать разные вещи. Пусть она сама выберет. Пока всего по чуть-чуть», — поделилась 35-летняя актриса с изданием WomanHit.

В том же интервью Янина добавила, что ее наследница — очень активный ребенок и постоянно устраивает матери аэробные нагрузки.

Напомним, что Янина Студилина растит дочь вместе со своим мужем — профессором Кембриджского университета Александром Роднянским-младшим, сыном известного кинопродюсера. Пара вместе уже более десяти лет.

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