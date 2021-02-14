«На премьере фильма»: Ирина Пегова запечатлелась с повзрослевшей дочерью

42-летняя актриса выбрала для себя и наследницы черные платья с рукавами-фонариками.

Артистка Ирина Пегова опубликовала в одной из последних публикаций на личной страничке фотографию с дочерью Татьяной. Примечательно, что 15-летняя девочка выбрала схожий с нарядом мамы аутфит.

Ирина Пегова недавно посетила премьеру кинокартины «Родные». Об этом она сообщила в микроблоге:

«На премьере фильма «Родные» в кинотеатре «Октябрь»».

Отметим, что на показе Пегова запечатлелась не только с коллегами по сцене, но и дочерью Таней.

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Напомним, что Ирина родила дочь от актера Дмитрия Орлова. Папа Тани ушел из семьи, когда девочке было пять лет.

Сейчас Орлова выросла и даже стала чуть выше своей знаменитой мамы. Кстати, для светского мероприятия Татьяна выбрала черное бархатное платье с рукавами-буфами и массивные ботинки такого же цвета. На Ирине был схожий наряд. Только ее платье было украшено еще и отложным воротничком. А вместо грубых ботинок она предпочла классические лодочки на шпильке кирпичного оттенка.

Поклонники актрисы были удивлены тем, как сильно поменялась дочь Пеговой:

«Дочка взрослеет. Уже не ребенок. Красивая девушка», «Девчонки, вы прелесть», «Какие красивые барышни».

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