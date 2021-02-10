«Позвольте каждому ребенку быть великим!»: Ким Кардашьян заступилась за свою дочь-художницу

Американская телезвезда Ким Кардашьян снова оказалась в центре скандала, на этот раз как мать. На днях 40-летняя женщина опубликовала в «сторис» картину с красивым горным пейзажем и похвасталась, что это произведение нарисовала ее 7-летняя дочь Норт. Пользователи социальных сетей, особенно Twitter, тут же отреагировали на это сообщение — многие засомневались, что наследница известных родителей в свои годы может так отлично рисовать.

Как сообщает Daily Mail, работу девочки сравнили с картиной знаменитого художника Боба Росса. Некоторые пользователи обвинили Кардашьян по лжи и потребовали, чтобы женщина опубликовала видео, как ее дочь рисует нечто подобное. Ким оскорбилась подобными комментариями. Она опубликовала в «сторис» длинное сообщение в защиту своей наследницы, отметив, что та уже год ходит в художественный класс и очень усердно занимается там масляной живописью.

«Как вы смеете видеть, что дети делают классные вещи, а затем пытаться обвинить их в том, что они не классные? — написала звездная мама. — Пожалуйста, перестаньте смущать себя негативом и позвольте каждому ребенку быть великим!»

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Ким уверяет, что показанная картина действительно нарисована ее ребенком, и не по волшебству, а после нескольких недель упорного труда. Хотя для многих «художественных критиков» из Сети ее слова звучат неубедительно.

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