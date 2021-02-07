«Всю жизнь тянуло»: Оксана Самойлова исполнила свою давнюю мечту

Жена шоумена Джигана — Оксана Самойлова — слепила глиняные кувшины с дочерьми. Об этом знаменитость рассказала в Stories личного микроблога.

Пока многодетная мамочка ждала среднюю дочь с тренировки по гимнастике, она решила наконец исполнить свою детскую мечту — опробовать гончарский круг.

Оксана вместе со своими девочками сели за работу, однако только у младшей дочери Самойловой — Майи — получилось сразу овладеть непростым ремеслом. По словам модели, у Ариелы не выходило слепить одну из деталей, а у Леи и вовсе кувшин больше походил на сосульку.

«Классно, юный гончар. Вау! У тебя получается. У всех разлетается, а у тебя получается. Майя, у тебя реально талант!», — порадовалась за малышку мама.

Самойлова призналась, что давно мечтала попасть на мастер-класс по лепке из глины, но все не могла это сделать. И только на 33-м году жизни она добралась до гончарного круга:

«Не знаю почему, но меня реально всю жизнь к нему тянуло».

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