«Фантастика!»: сын Инны Маликовой приготовил ужин для матери

Руководитель и солистка группы «Новые Самоцветы» поделилась с поклонниками кадрами со своей кухни. Инна Маликова провела уик-энд вместе с семьей, а за стол в этот раз отвечал ее сын Дмитрий.

Племянник и тезка композитора Дмитрия Маликова с ранних лет питал любовь к кулинарному делу. Знаменитость даже учился у лучших шеф-поваров Франции. Но вскоре у него родилась дочь, поэтому молодой папа был вынужден оставить университет. Тем не менее Дмитрий не представляет свою жизнь без кулинарии. Он активно ведет свой собственный блог «Маликов готов».

«Кто это здесь готовит? А, это «Маликов готов»! Ой, чувствую сегодня будет вкусный ужин», — обрадовалась Инна.

«Сегодня мы готовим котлеты из индейки по фирменному семейному рецепту. Здесь у нас салатик. А на гарнир будет рис или паста с томатным соусом», — заявил Дмитрий.

Родительница будущего шеф-повара осталась в восторге от такого меню:

«Или! Понимаете? Фантастика!».

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