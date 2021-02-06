«Самое дорогое»: Ханна показала четыре поколения своей семьи

Поп-исполнительница Ханна часто публикует фотографии с выступлений или профессиональных съемок. Обычно артистка фотографируется сольно. Реже она привлекает к такому занятию мужа или дочь. Однако в одной из последних публикаций личного аккаунта знаменитости появились кадры, на которых девушка окружена сразу семью родственниками.

Ханна отметила, что такую фотосессию сделала специально для дочери — двухлетней Адрианы. Кстати, ранее молодая мамочка упоминала, что малышка не любит съемки, так как быстро устает. Поэтому Ханне приходилось буквально подкупать дочь. Она давала девочке яблоки, и тогда Адриана вновь улыбалась на фото.

В этот раз певица смогла собрать на фотосессию всю свою большую семью. Помимо мужа и дочери, Ханна привела в фотостудию маму, свекровь и свекра, а также прабабушек малышки Адрианы.

«Это самое дорогое, самое ценное и самое важное в моей жизни. Хочу, чтобы эти фотки начали семейную традицию семейных съемок нашего будущего поколения. Надеюсь, когда-нибудь для малышки эти фотографии станут самыми ценными, честно, от таких осознаний мурашки по телу. Четыре поколения в одном кадре», — порадовалась Ханна.

Поклонники исполнительницы остались в восторге от такой идеи кумира:

«Как же круто! Без комментариев даже, на вашу семью всегда приятно смотреть», «Невероятные фотоснимки», «Здорово! Настоящие и искренние».

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