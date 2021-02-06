«Акулу кормит!»: Регина Тодоренко похвасталась смелостью сына

Ведущая авторского канала на YouTube Регина Тодоренко разместила в Stories личного блога фото, на котором ее сын Майкл кормит акул.

Знаменитость не раз отмечала, что любит экстремальные виды спорта. Также Регина не представляет свою жизнь без путешествий и личных открытий.

Молодая мама старается научить своего малыша этому же. Любопытство, по мнению Тодоренко, у нее в крови. Но она и представить не могла, что сын пойдет по ее стопам и уже в два года захочет покормить настоящую акулу.

«Мама, пожалуйста, давай покормим риСовую акулу», — написала слова сына Регина.

Мальчик имел в виду рифовую акулу, которую он с увлечением угощал рыбой.

«Я искренне считала, что этого человека ничего не может удивить. Оказывается, может», — заявила подруга знаменитости, увидев реакцию Тодоренко.

«Меня нет… Но… У меня сын акулу кормит!», — воскликнула удивленная телеведущая.

Напомним, недавно жена исполнителя Влада Топалова призналась, что считает себя склонным к экстриму, но правильным родителем.

Смотрите также: