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Барановская объяснила, зачем требовала от Аршавина бриллианты для годовалой дочки

Ведущая уверена, что девочка должна расти папиной принцессой.

Барановская объяснила, зачем требовала от Аршавина бриллианты для годовалой дочки
Юлия Барановская поделилась необычным лайфхаком в воспитании дочери. Фото: Global Look Press

В новом интервью популярная ведущая Юлия Барановская рассказала, что, когда ее дочери Яне исполнился год, она настояла на покупке для малышки подвески с бриллиантами на шею. Отец девочки Андрей Аршавин тогда откровенно не понял, зачем ребенку дарить драгоценности. В ответ Юлия уверяла, что отец должен баловать дочку, чтобы она с пеленок чувствовала себя папиной принцессой.

Оказалось, это не просто женская блажь: Барановская сумела с логической точки зрения объяснить, зачем нужно такое воспитание.

«Девочка должна вырасти с этим ощущением, чтобы потом условный Петя Иванов, который ей первый раз в жизни подарит цветы, не свел ее с ума только тем, что уделил минимальное внимание! Чтобы она тех, кто относится без настоящей заботы, восхищения, уважения, вообще не воспринимала. И именно папа должен быть примером такого отношения», — цитирует ведущую портал Tele.ru.

Журналисты спросили Юлию, удалось ли ей самой вырасти именно такой девушкой, о которой она только что рассуждала. По словам телезвезды, она жила с родителями и двумя сестрами в коммунальной квартире, но ей повезло: ощущение «принцессы» ей подарил дедушка. Он часто гулял с внучкой, баловал ее, привозил ей подарки из командировок.

Позже Барановская не раз задумывалась, откуда у нее в голове есть представление о том, что с мужем нужно прожить всю жизнь, если ее собственные мама с отцом разошлись. После общения с психологом оказалось, что именно пример бабушки и дедушки, которые любили друг друга до самой смерти, повлиял на нее.

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