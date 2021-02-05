«Лишняя нагрузка на психику ребенка»: Барановская рассказала, как поддерживает сына-футболиста

В конце 2020 года младшего сына Андрея Аршавина и Юлии Барановской Арсения официально приняли в Футбольную академию московского «Спартака». Восьмилетний мальчик, что с малых лет грезит футболом, стал на шаг ближе к своей мечте. Для него это был серьезный шаг, и звездная мама постаралась не нагнетать обстановку вокруг сына.

«Знаете, родители порой навешивают на детей ответственность: «Ты понимаешь, что на тебя смотрят? Ты знаешь, насколько все важно?!» Мне кажется, это немного опасно. Это лишняя нагрузка на психику ребенка, — поделилась Барановская с порталом Tele.ru. — Я не говорила сыну: «Сто пар зорких глаз за тобой наблюдают, старайся, играй как следует!» Такой подход, скорее всего, привел бы к стрессу. Поэтому Арсений просто делал то, что любит, вот и все».

Юлия рассказала, что Арсений даже дома не расстается с мячом. Как-то они поехали отдыхать, на взяв с собой «пятнистого», так мальчик просто бегал по улицам, представляя, что гоняет мяч ногами. Еще в четыре года паренек заявил маме, что он — футболист.

Зато старший сын Артем никогда тяги к этому виду спорта не проявлял. По словам Барановской, она не раз слышала, как люди вокруг удивляются, как сын Аршавина может быть равнодушен к футболу. Но у парня своей дорога: пока что его больше манят сцена и актерская профессия. Дочь Яна тоже смотрит в эту сторону.

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