Забавно и мило: сын вставляет отца-пенсионера в кадры из фильмов

Все родители мечтают, чтобы их дети чем-нибудь прославились. Но лишь немногие дети, готовы сделать знаменитыми своих родителей. Ярким примером последнего служит британец по имени Мэтт Бонито. Он создал в Instagram, Twitter и Facebook страницы, посвященные его 80-летнему отцу Дому. Сын мог бы заполнить их забавными фотографиями своего старика, ведь тот, и правда, довольно харизматичный дядечка. Но парень сделал круче: с помощью фоторедактора он стал подставлять своего папу в кадры культовых фильмов и на обложки музыкальных альбомов. Насколько весело получилось, вы можете убедиться ниже.

«Я начал делать это около шести или семи лет назад, просто фотографировал моего отца, возившегося по дому, и размещал это на Facebook, — рассказал Мэтт изданию Bored Panda. — Мой отец был учителем в местной средней школе, что делает его чем-то вроде городской знаменитости там, где он живет. Посты стали очень популярными среди моих и его друзей. Затем мне пришла в голову идея вставить его в известные исторические образы, и затем в фильмы и телепрограммы».

Отец и сын готовят по нескольку забавных снимков каждый год — в декабре. Молодой человек признается, что папе очень нравится эта затея, так как в душе он артист. Ну а сам пенсионер с нетерпением ждет, когда же наследник приедет его фотографировать. Несмотря на то, что мужчина давно отошел от дел, в старости к нему вновь вернулась известность. Прекрасный подарок от ребенка, вы так не считаете?

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