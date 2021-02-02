«Главное — не передавить!»: Утяшева поделилась опытом в поиске интересов у ребенка

Знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась мыслями о том, как помочь детям выбрать свое будущее. Напомним, у нее и шоумена Павла Воли подрастают 7-летний сын Роберт и 5-летняя дочка София. Звездная мама призналась, что не стремится сделать из них олимпийских чемпионов и вообще не хочет навязывать наследникам свои интересы.

«Я точно за то, чтобы дети занимались спортом — это дисциплина, трудолюбие и понимание, что все зависит только от тебя. Но очень важно, чтобы ребенок сам выбрал, каким видом спорта хочет заняться! Это легко понять по вовлеченности детей в процесс», — пишет Утяшева в Instagram.

К примеру, Роберта в 5 лет пробовали отдать в футбольную секцию, но там пареньку не понравилось, — забрали. Следующей попыткой родителей была школа искусств, но и оттуда он попросился уйти из-за отсутствия других мальчишек на занятиях. Сейчас первенца пара отдали на теннис, и пока ему этот вид спорта нравится. Он попросил родителей, чтобы они приводили его на тренировку и тут же уходили, мол, он уже взрослый — сам справится.

А вот маленькая София пока еще находится в муках выбора, девочка пытается понять, что ей нравится больше: танцы, теннис, фортепьяно или актерская карьера. Звездная мама уверена, что последняя победит.

«Мы все беспокойные родители. Это здорово, главное — не передавить!» — резюмировала свои рассуждения Ляйсан.

Она также добавила, что когда работала тренером, видела многих девочек, которые со слезами приходили на гимнастику. Поговорив с ними она понимала, что их этим видом спорта заставили заниматься родители. В своей семье спортсменка не хочет создавать такие ситуации.

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