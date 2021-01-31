«Пробы прошли»: Алексей Ягудин похвастался гибкостью дочери Мишель

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин разместил на своей странице фотоотчет с тренировки по художественной гимнастике. Знаменитость вместе с женой Татьяной Тотьмяниной пришли поддержать младшую дочь на пробах у тренера Екатерины Сиротиной.

Фигурист запечатлел Татьяну вместе с малышкой Мишель в спортивном зале. Пятилетняя спортсменка выполняла гимнастические упражнения. Напомним, младшая дочь Ягудина не пошла по стопам родителей и стала заниматься художественной гимнастикой, а не фигурным катанием. К слову, у Мишель уже есть первые маленькие победы. В прошлом году девочка выиграла свою первую бронзовую медаль.

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«Сегодня был важный день для Мишель и всех нас. Пробы прошли. Екатерина Сиротина, спасибо!», — написал Ягудин в своем аккаунте.

Поклонники спортивной семьи порадовались за малышку:

«Кто бы сомневался. У талантливых родителей талантливые дети», «Умничка, папина и мамина гордость», «Рады за Мишель. Она такая красавица и большая молодец!», «Ох, сложный путь, но он того стоит! Молодец!».

Напомним, что у Тотьмяниной и Ягудина есть еще старшая дочь Елизавета. В этом году девочке исполнится 12 лет.

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