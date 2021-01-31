«Талантлива»: Игорь Крутой похвастался музыкальными данными внучки

Народный артист РФ Игорь Крутой разместил на своей странице домашний концерт от внучки Деми-Роуз.

Знаменитый дедушка аккомпанировал девочке, а малышка исполнила песню. Сам Крутой отметил, что девочка любит выступать на публике:

«В ней есть желание и стремление выступать и нравиться публике (пусть пока в масштабах семьи и друзей), кайфуя от аплодисментов…».

Игорь Яковлевич также подчеркнул, что Деми с удовольствием смотрит оперу. А петь малышка начала даже раньше, чем говорить:

«Петь она начала раньше, чем говорить, совершенно точно повторяя услышанные мотивчики. Деми обожает детские оперные постановки в «Метрополитен-Опера» и детские бродвейские мюзиклы, сидя в зале не шелохнувшись, и в этот момент для неё ничего не существует, она целиком погружается в музыку».

Маэстро пока не знает, станет ли внучка настоящим музыкантом. Однако, Крутой не сомневается в том, что у пятилетней девочки достаточно способностей.

«Приятно осознавать, что моя Демка музыкально талантлива. Музыка в моей внучке поселилась уже навсегда — это я вижу невооруженным взглядом…» — резюмировал композитор.

Напомним, что у Игоря Крутого две дочери: 35-летняя Виктория и 17-летняя Александра. Викторию — дочь жены от предыдущего брака — артист удочерил. Сейчас Виктория занимается бизнесом и живет в Нью-Джерси. В ноябре 2015 года она родила Деми-Роуз.

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