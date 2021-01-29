«Это лучшая работа в мире»: Кэти Перри рассказала, как маленькая дочь изменила ее жизнь

В конце лета 2020 года американская певица Кэти Перри впервые стала мамой. Отцом ее ребенка является голливудский актер Орландо Блум, ну а саму наследницу артистка назвала Дейзи.

28 января звезда провела прямой эфир в Instagram и рассказала, как дочь изменила ее за первые пять месяцев своего существования. В первую очередь, 36-летней артистке пришлось заново учиться расставлять приоритеты в ее рабочем графике. Естественно, малышка занимала большую часть ее времени.

«Когда ты становишься мамой, многое улетучивается, и это лучшая работа в мире, — сказала Кэти. — Я настоятельно рекомендую, когда вы будете готовы».

Ребенок научил певицу замедлять темп жизни и ценить каждый день. Она назвала дочку «временем в человеческом обличии», потому что малышка быстро растет и меняется, фотографии каждого ее месяца отличаются друг от друга. При таких быстрых изменениях Перри старается беречь каждый момент своей новой жизни.

Добавим, что счастливая мама уже успела сняться в одном из своих новых клипов.

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