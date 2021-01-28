«Папа для него не авторитет»: Антон и Елена Хабаровы рассказали о воспитании сына-подростка

Актеры Антон и Елена Хабаровы дали большое интервью об их отношениях, которые длятся уже около 20 лет. Рассказали и о детях. Первенцу звездной пары Владиславу уже 14 лет, и, по признанию родителей, он все меньше хочет ездить на отдых с ними. А недавно юноша поделился с матерью, что у него появилась девушка. Отец парня не расстроился, что его желанный наследник не рассказал ему о таком важном событии лично.

«Сын не спрашивает советов. Он сейчас в таком возрасте, когда папа для него не авторитет. И это нормально. Это не значит, что он меня ни во что не ставит, просто у него на все своя точка зрения формируется, и я этому очень рад», — признался Антон изданию WomanHit.

Елена чаще бывает дома и, конечно же, гораздо ближе к детям. По ее словам, она много разговаривает с сыном и дочкой, чтобы построить с ними доверительные отношения.

«Считаю, что уже в детском саду надо общаться с ними на нормальном языке. Тогда и дальше они будут выходить с вами на откровенные разговоры. Когда знакомые заявляют, что в десять лет рано говорить с сыном о любви, об отношениях мужчины и женщины, то я отвечаю, что в четырнадцать он уже ничего не расскажет», — поделилась материнским опытом Елена Хабарова.

Звездные родители рассказали, что оба могут быть достаточно вспыльчивыми с детьми, и жене нередко приходится останавливать мужа от криков. Оба продолжают посещать психологов и работать над своими характерами. По мнению актрисы, женщине стоит беречь свое здоровье и рожать попозже — чтобы успеть перебороть свои внутренние комплексы и не вешать их потом на ребенка.

Напомним, что Хабаровы в браке с 2004 года. В них подрастают сын Владислав и дочь Алина.

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