«Пусть идут своей дорогой»: Виктор Добронравов признался, что ограждает дочерей от своей работы

У самого актера, по его словам, в юности не было другого выбора, кроме как пойти по стопам отца.

Актер Виктор Добронравов в крепком браке со своей женой Александрой воспитывает двух дочерей: Варваре недавно исполнилось 10 лет, Василиса весной будет отмечать 5-летие. Девочки занимаются фигурным катанием, а вот от театральной жизни звездный папа старается их ограждать.

«Совершенно не обязательно, чтобы они шли по моим стопам. Пусть они идут своей дорогой, — поделился мыслями 37-летний актер в интервью изданию Ok Magazine. — Я хочу, чтобы у них было много своих собственных интересов, чтобы они не жили моими. Они знают, кем я работаю, — вот и весь их интерес. У меня в детстве не столько был даже интерес сначала, сколько выхода другого не было, так складывалась жизнь в 90-е».

Виктор подчеркнул, что у него в юности не было другого выхода, кроме как пойти в актеры. Уже в старших классах школы он понимал, чем будет заниматься дальше, так как детство провел за кулисами театра «Сатирикон», наблюдая за работой отца, знаменитого Федора Добронравова.

Очевидно, что мужчина хочет оградить своих наследниц от подобной судьбы и дать им больше выбора в жизни. Но разве можно не пойти на сцену с такой-то генетикой?

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