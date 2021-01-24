«Моя первая любовь»: Анна Плетнева показала архивные кадры дочери

Солистка группы «Винтаж» опубликовала в своем микроблоге видеоролик в честь старшей дочери Варвары.

Анна Плетнева рассказала, что на днях девушка отметила свое 18-летие. Варя, по словам поклонников звездный мамы, имеет такой же яркий характер. Это выражается в ее стремлении делать смелые фотографии и носить провокационные наряды. Однако знаменитая мама вовсе не против.

«Уже можно… Взрослая», — считает Анна.

18-й день рождения, по словам самой Плетневой, девочка встретила не с мамой. Именно поэтому исполнительница собрала воспоминания, которые связывают ее с дочерью и поздравила Варвару в соцсети.

«Моя первая любовь! Ты мне твердила с самого детства: « Мама, я не хочу взрослеть». Так знай! Ты навсегда для меня моя малышка, моя крошечка. Сегодня мы не сможем быть вместе, и тебе от этого немножечко грустно, так что предлагаю тебе прочитать все эти поздравления, комплименты в твою честь и улыбнуться! Люблю тебя!» — обратилась Плетнева к дочери.

Также артистка показала фанатам, какой крошечной была Варя и какой взрослой она стала.

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