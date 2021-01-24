«На стейк»: Мария Погребняк с семьей поужинала в дорогом ресторане в Дубае

32-летняя модель запечатлелась со своими любимыми мужчинами во время совместной трапезы.

Бизнесвумен Мария Погребняк разместила в своем микроблоге свежее фото из ресторана в Дубае. Примечательно, что на снимке знаменитость предстала не одна, а с личной командой поддержки — мужем и тремя сыновьями.

Модель объяснила, что вместе с семьей она отправилась в одно из самых дорогих заведений Дубая для того, чтобы отведать кухню любимого турецкого шеф-повара.

«На стейк только к Нусрет Гекче. Именно он вдохновил младшего сына, теперь он нам сам готовит мясо», — призналась Мария.

Младший сын футболиста Павла Погребняка — Алексей — действительно увлекся приготовлением мясных блюд. Мальчик размещает в своем профиле небольшие ролики, где выступает в роли настоящего гурмана и шеф-повара.

К слову, Леша, как и его братья и папа, еще занимается футболом. А поклонники не могли не признать внешнее сходство между знаменитым футболистом и его детьми:

«Все мальчики очень сильно похожи на папу», «Какие мальчишки у вас классные», «Мальчишки — копия папа», «Какие красавцы», «Замечательная семья!».

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