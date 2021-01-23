«Посмотрите на этого кабана»: Оксана Самойлова показала подросшего сына

Жена шоумена Джигана разместила на своей странице в сети фотографию младшего ребенка. Также Оксана Самойлова поделилась с поклонниками своими мыслями по поводу взросления сына Давида.

Бизнесвумен является матерью четверых детей. Знаменитость хорошо знает своих троих дочерей и отлично помнит, как малышки росли. Поэтому Оксана может предугадать, что же будет с ее мальчиком. Напомним, в феврале 2021 года Давиду исполнится год.

«Спокойная жизнь с лапочкой Давидиком, кажется, закончилась. Теперь он все требует, просит, везде лезет, не хочет ни секунды сидеть на одном месте. Мой самый нелюбимый возраст, когда уже все надо портить, жмякать, стягивать скатерти со стола, подбирать с пола всякий мусор и верещать, если не дают этими всеми злодействами заниматься», — призналась создательница собственного бренда косметики.

Однако Самойлова не слишком расстраивается. По ее словам, «быть мамой — это сплошное наслаждение». Многодетная родительница опубликовала снимок сына из семейного отпуска, подписав:

«Посмотрите на этого кабана. Он огромный и очень взрослый!».

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