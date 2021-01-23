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«Экстремальная мамаша»: Регина Тодоренко охарактеризовала себя как родителя

30-летняя телеведущая высказалась на тему воспитания детей.

«Экстремальная мамаша»: Регина Тодоренко охарактеризовала себя как родителя
Регина Тодоренко с сыном Майклом. Фото: Instagram.com/reginatodorenko

Ведущая программы «Регина+1» рассказала, почему выбирает активный образ жизни и предпочитает экстремальные виды спорта. Таким способом Регина Тодоренко показывает положительный, по ее собственному мнению, пример для сына.

В своем микроблоге знаменитость разместила пост, в котором выразила свое отношение к риску.

«Я — экстремальная мамаша. Часто мне пишут: «Подумай о сыне». Так я вот и думаю, что мое бесстрашие, страсть к изучению чего-то нового (пускай иногда опасного) обязательно поможет в будущем развить в Михаиле такие важные для мужчины качества, как смелость, храбрость и умение рисковать. И конечно, приятным бонусом станет, если когда-то покоряя всей семьей Эверест, сын скажет: «Мам, какая же ты  у меня крутая. Я горжусь своей мамой», — заявила Тодоренко.

Знаменитость уверена, что своим собственным примером сподвигнет сына только к лучшему. Напомним, что Регина увлекается серфингом и принимала участие в соревнованиях по танцам на льду среди артистов. Также Тодоренко не раз рисковала во время съемок проекта «Орел и решка». В путешествиях телеведущая ела и экзотические блюда, и бывала в самых небезопасных районах разных государств.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко на Бали. Фото: Instagram.com/reginatodorenko

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