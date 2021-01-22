«Как будто мы срочно эвакуируемся!»: Анна Михалкова рассказала, что ее дочь возит с собой

У семилетней Лиды большой багаж, даже если надо недалеко уехать из дома.

Актриса Анна Михалкова написала ироничный пост в Instagram о путешествиях с детьми. Она удивилась тому, как некоторые звездные мамы снимают красивые семейные фотографии из поездок. По словам 46-летней артистки, если ее семейство решит запечатлеть себя в дороге, то будет похоже на беженцев или цыганский табор (имеются в виду не только Анна с наследниками, но и ее сестра Надежда со своими детьми).

Причина тому — множество сумок, пакетов и рюкзаков. У актрисы всегда имеется отдельный чемодан для еды с фруктами, сендвичами и сосисками. Плюс у семилетней дочери Михалковой Лиды всегда с собой собственный чемоданчик.

«Даже если мы отходим от дома на десять шагов, сборы у нас — как будто мы срочно эвакуируемся! — пишет актриса. — Лида берет с собой все! И это все ей нужно. Шарик, зеркальце, фломастеры, карандаши, очки для просмотра 3D, меховые наушники, ночник, лампочки для елки, бейсболка, палка, игрушечная касса с бумажными деньгами…»

Перечислив багаж дочери, Анна иронично порадовалась тому, что ей и ее сестре нужны только шампанское и валерьянка. Быть мамой в дороге ой как непросто.

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