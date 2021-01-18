«Делает все с первого дубля»: Анна Банщикова рассказала об актерских задатках 3-летней дочери

В популярном детективном сериале «Ищейка» на Первом канале вместе с актрисой Анной Банщиковой играет ее 3-летняя дочь Маша. Правда, девочке досталась роль мальчика, но у малышки получилось вжиться в образ, и у съемочной группы нет с ней проблем.

«Взрослеет вместе с сериалом, — рассказала исполнительница главной роли о своей дочери. — Уже потихоньку играет, что-то придумывает, делает все с первого дубля».

Взять реального ребенка актрисы придумал режиссер первых трех сезонов сериала Дмитрий Брусникин. То, что малютка будет играть мальчика — тоже его идея. Постановщик говорил, что в роли девочки Маше будет неинтересно. Из девочки действительно растет будущая актриса — она уже придумывает себе новые амплуа.

«Однажды Маша заявила мне: «Мама, я уже играла Мишу и теперь хочу сыграть Сашу». Так, дочка придумала, что есть два брата. И она уже сыграла одного. А теперь будет играть другого, чтобы никого не обидеть», — поделилась Банщикова с порталом Teleprogramma.pro.

Добавим, что 18 января на Первом канале стартует пятый сезон «Ищейки». При этом команда проекта уже работает над съемками шестого.

Напомним, что у 45-летней актрисы Анны Банщиковой трое детей. В том же интервью женщина рассказала, как ей удается совмещать работу в кино и роль хорошей мамы.

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